A saga “Harry Potter” marcou a adolescência de muitos, e agora também há uma linha de roupa feminina lançada pela Black Milk Clothing.

As peças de vestuários vão desde leggins a vestidos com corujas, ou jardineiras com brasões, com os símbolos dos fundadores da escola mágica, Hogwarts.

Fique com algumas imagens das peças criadas.