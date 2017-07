O videoclipe da música “Gangnam Style”, do artista sul-coreano Psy, já não tem o galardão de vídeo mais visto do Youtube.

“Gangnam Style” conta com 2 894 798 032 visualizações e foi o vídeo mais visto do Youtube ao longo dos últimos cinco anos. Contudo, acabou agora por ser arrasado com o videoclipe de “See You Again”, de Wiz Khalifa e Charlie Puth, que conta com quase três mil milhões de visualizações (2 896 510 876 visualizações).

No entanto, o videoclipe de “See you Again” arrisca-se a perder o título, já que o sucesso do vídeo “Despacito”, de Luís Fonsi, conquistou, nos últimos seis meses, quase 2,5 mil milhões de visualizações.