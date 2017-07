O comandante dos Bombeiros Voluntários de Castanheira de Pera adiantou, esta sexta-feira, que um dos bombeiros que está internado em Lisboa já saiu do coma induzido e que o outro está com uma estagnação na recuperação. "Um dos homens que está internado em Lisboa está com um prognóstico mais reservado. Houve ali uma estagnação na recuperação", avançou José Domingues à agência Lusa, a propósito do incêndio que teve início em Pedrógão Grande no dia 17 de junho.

Dois bombeiros de Castanheira de Pera estão internados no Hospital de Santa Maria, sendo que o jovem já saiu do coma induzido e que neste momento é o pai quem inspira maiores cuidados, uma vez que houve uma estagnação na sua recuperação.

Recorde-se que o incêndio só foi dado como extinto uma semana depois e que estiveram envolvidos, no combate às chamas, mais de dois mil operacionais. Morreram 64 pessoas e houve mais de 200 feridos.

Das vítimas do incêndio, pelo menos 47 morreram na Estrada Nacional 236 ou em acessos a esta, entre Castanheira de Pera e Figueiró dos Vinhos, concelhos que também foram atingidos pelas chamas.