Um estudo da Universidade de Montereal afirma que os comportamentos compulsivos como o hábito da onicofagia, roer as unhas, podem revelar muita coisa sobre a personalidade do indivíduo.

Os cientistas classificam a onicofagia como um distúrbio repetitivo focado no corpo que geralmente ajuda as pessoas a lidar com o stress e a ansiedade, todavia por detrás deste comportamento estão traços de perfeccionismo.

Em geral, estes indivíduos exigem muito de si próprios. Planeiam as suas tarefas até à exaustão e ficam frustrados muito facilmente. Para além disto, têm ainda dificuldade em relaxar e realizar tarefas ao ritmo normal.