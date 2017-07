Um estudo realizado por vários investigadores da Universidade de Berkeley, no estado da Califórnia, EUA, revela que o cheiro da comida também tem efeito no metabolismo, uma vez que este fica ativo e pode mesmo ser um dos fatores que faz engordar.

De acordo com o La Vanguardia , o estudo foi realizado em ratos, e a conclusão é de que o olfato pode mesmo ter uma relação com a acumulação de gordura. No entanto, não há ainda uma explicação para esta ligação, uma vez que os cientistas sugerem que o cheiro da comida ‘avisa’ o cérebro da refeição que vai comer, ativando de imediato o metabolismo.

Os investigadores sugerem que não cheirar a comida, antes de a ingerir, pode prevenir estas alterações metabólicas.