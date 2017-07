O ministro da Economia, Manuel Caldeira Cabral, vai assumir a pasta do secretário estado da Indústria, João Vasconcelos, que pediu a exoneração devido ao caso das viagens pagas pela Galp.

O secretário de Estado ainda está em funções, mas está já a trabalhar no sentido de passar a pasta.

Caldeira Cabral foi questionado pela agência Lusa sobre a pasta da Indústria e o ministro respondeu: "É óbvio que será sempre o ministro a assumir todas as pastas do seu ministério, em conjugação com os secretários de Estado".

A pasta de João Vasconcelos será assim assumida pelo próprio ministro "em conjugação com os secretários de Estado" da tutela.