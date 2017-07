Agora é oficial: James Rodriguez vai jogar no Bayern de Munique nas próximas épocas.

O Real Madrid vai emprestar o colombiano, que já passou pelo FC Porto, por duas épocas aos bávaros. O Bayern fica com uma opção de compra de 60 milhões de euros.

Recorde-se que James foi contratado pelo Real Madrid ao Mónaco em 2014 por 75 milhões de euros.

IT'S OFFICIAL! #FCBayern have signed @jamesdrodriguez on a two-year loan deal. More to follow... #MiaSanMia #ServusJames pic.twitter.com/l6DToUrXxZ