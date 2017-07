A televisão iraquiana Al-Sumaria noticiou esta terça-feira a confirmação, por parte de alguns jihadistas, da morte do autointitulado califa e líder do grupo terrorista Estado Islâmico, Abu Baqr al-Baghdadi.

A informação foi igualmente confirmada pelo Observatório Sírio para os Direitos Humanos.

Os primeiros relatos sobre a morte de Baghdadi datam do mês passado e apontam para a responsabilidade russa.

O líder do Estado Islâmico teria sido morto, juntamente com dezenas de comandantes dessa organização, num ataque realizado a 28 de maio na parte sul da cidade síria de Raqqa, onde se localizariam as instalações de comando do Daesh.

O ataque havia sido posto em prática por caças-bombardeiros Su-34 e SU-35. “Segundo a informação que está a ser confirmada e verificada, por vários canais e fontes de informação, na reunião [que decorria no local do bombardeamento] estava presente o líder do Daesh, Abu Bakr al-Bagdadi, que teria sido morto em consequência do ataque”, afirmava, em comunicado, o Ministério da Defesa russo.

De acordo com um dos jihadistas que falou com a Al-Sumaria, Baghdadi foi morto num ataque aéreo, sim, mas na província iraquiana de Nineveh.

Nem o Pentágono nem as autoridades russas confirmaram a veracidade da notícia.