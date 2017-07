Segundo a informação do Instituto Nacional de Estatística (INE), a revisão em alta no Comércio Internacional de mercadorias "resulta da actualização das expectativas das exportações quer para a União Europeia (2,2 % para uma variação de 6,3%) quer para o exterior desta área (2,3% para um crescimento de 11,2%)".

O otimismo resulta tanto da expetativas de vendas para os países terceiros - mais 11,2% do que em 2016 - como para os países da União Europeia (UE), mais 6,3% que no passado.

Excluindo combustíveis e lubrificantes, as perspetivas das empresas exportadoras de bens apontam para crescimentos inferiores, tanto no Comércio Internacional (6,2%), no Comércio Extra-UE (8,8%) e no Comércio Intra-UE (+5,4%).

O INE destaca a expetativa de aumento das exportações para os países de fora da UE de material de transporte e acessórios e também de combustíveis e lubrificantes (20,1%). A outra grande categoria com a previsão em alta é a de máquinas, outros bens de capital e seus acessórios (17%).

No Comércio Intra-UE estão em destaque as perspetivas em relação ao material de transporte e acessórios (7,6%) e fornecimentos industriais (6,2%).

Os dados divulgados segunda-feira, 10 de julho, mostram que as exportações de bens cresceram 15,4% no primeiro trimestre do ano.