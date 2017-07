Numa entrevista concedida à Variety, Charlize Theron afirmou sentir-se envergonhada por fazer parte do mundo do cinema. De acordo com a atriz, os homens têm direitos diferentes em relação às mulheres, nomeadamente a nível salarial.

Viver em Hollywood “é como viver com os homens das cavernas. Sinto-me envergonhada por fazer parte de uma indústria que não permite que uma realizadora mulher comande um filme com um orçamento superior ao de ‘Wonder Woman’ [130 milhões de euros]”, assegurou a triz.