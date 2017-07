O Fórum Económico Mundial avalia o estado do setor de viagens e de turismo em 136 países, sendo a segurança um dos pontos analisados. No Relatório de Competitividade de Viagens e Turismo de 2017 estão os 20 países mais perigosos para os turistas.

Confira a lista, de acordo com o relatório.

1. Colômbia: os turistas têm um risco acrescido quando visitam este país devido aos gangues armados, sequestros, terrorismo e tráfico de drogas que ocorrem em várias cidades do país.

2. Iémen: é o segundo país do ranking por causa dos grupos de rebeldes em Sanaa, capital do Iémen.

3. El Salvador: tem uma das maiores taxas de homicídios do mundo e é um dos países onde está presente a violência e os gangues.

4. Paquistão: é um país marcado por conflitos religiosos e a violência é um perigo para os visitantes.

5. Nigéria: é marcada pela violência entre dois grandes grupos extremistas, o Boko Haram e o Estado Islâmico. Os turistas devem ter extremo cuidado devido à violência.

6. Venezuela: é um dos países com maiores taxas de criminalidade do mundo, estando marcado por assaltos à mão armada, assassinatos e criminalidade.

7. Egipto: os grupos extremistas representam uma grande ameaça e normalmente os ataques são feitos nos transportes públicos.

8.Quénia: o terrorismo representa uma grande ameaça, sendo que as formas mais comuns são através de explosões com granadas, tiroteios e esfaqueamentos.

9. Honduras: tem uma das maiores taxas de homicídios do mundo. Para além disso, o país é marcado pelo tráfico de droga e pelo crime e tem falta de uma presença policial ou militar.

10. Ucrânia: a violência das forças armadas ucranianas é muito comum neste país.

11. Filipinas: os sequestros dos turistas são o mais comum neste país.

12. Líbano: a presença de grupos extremistas e os ataques bombistas são bastante frequentes neste país.

13. Mali: ataques terroristas a hotéis, restaurantes e centros comerciais são frequentes.

14. Bangladesh: está sob ameaça de ataques terroristas e as temperaturas extremas podem provocar desastres naturais, como terramotos, erupções vulcânicas, tempestades, secas, entre outros.

15. Chade: tem grupos extremistas ativos as fronteiras do país com a Líbia e o Sudão têm campos de minas.

16. Guatemala: é perigoso devido ao tráfico de drogas e tráfico humano, sendo o roubo à mão armada outro dos crimes mais comuns.

17. África do Sul: tem uma elevada taxa de criminalidade e violações e homicídios ocorrem com frequência.

18. Jamaica: ocorrem com frequência crimes violentos e tiroteios.

19. Tailândia: nos últimos 13 anos morrem mais de 6.500 pessoas nas zonas de Yala, Pattani, Narathiwat e Songkhla, devido à volência.

20. Congo: vários grupos armados, como as forças armadas, operam ativamente neste país.