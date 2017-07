Os internautas mostraram o seu desagrado perante uma fotografia que a apresentadora publicou da sua filha mais nova, Frederica, deitada numa toalha a apanhar sol. O bronze da criança gerou uma onda de indignação nas redes sociais, cujos comentários negativos saltaram à vista de todos.

Carolina Patrocínio já respondeu à polémica e garante que filha mais nova já "nasceu morena". De acordo com a apresentadora, em declarações ao Observador, o tom de pele escuro que se vê na fotografia é hereditário e “nada tem a ver com a exagerada exposição ao sol”.

"Basta olhar para a genética dela, da mãe, do pai e dos avós", explicou a apresentadora da SIC, garantindo que a filha ilha ficou bronzeada com poucos dias de exposição solar e que tem os cuidados "normais" na exposição das filhas ao sol, aplicando creme com "proteção máxima várias vezes ao dia".

Nas redes sociais, Carolina Patrocínio também partilhou uma fotografia das duas filhas, Diana e Frederica, com a legenda “Love more”, em português “amem mais”.

Também Gonçalo Uva publicou a sua ‘resposta aos haters’: “Fédé do pai”, escreveu na legenda de uma fotografia da filha mais nova.

