Vários cientistas acreditam que uma aplicação para o smartphone pode medir de forma indolor os níveis de glucose no sangue, sem que as pessoas tenham de perfurar a pele, podendo vir a melhorar a vida das pessoas que sofrem de diabetes.

A aplicação chama-se 'The Epic Health' e ajuda a medir o nível de açúcar no sangue. De acordo com o Express britânico, as pessoas só têm de colocar o seu dedo sobre a lente da câmara fotográfica e tirar várias fotografias que transmitem várias informações sobre o utilizador.

Os dados analisados poderão vir a ajudar a vida das pessoas que sofrem ou podem vir a sofrer de diabetes, pois a aplicação mede a concentração de glucose no sangue e os níveis de resistência à insulina.

A aplicação está a ser testada no Reino Unido e espera-se que esteja disponível para ser descarregada gratuitamente no fim do ano.