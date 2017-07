Quando em janeiro deste ano a primeira-ministra britânica viajou até Washington, ficou apalavrado que Donald Trump visitaria o Reino Unido num futuro próximo, a convite da rainha Isabel II.

Mas a possibilidade de o presidente norte-americano poder vir pisar solo britânico em visita de Estado indignou os quase dois milhões de britânicos que assinaram uma das diversas petições contra a visita de Trump ao Reino Unido, a convite da família real.

Jeremy Corbyn, Sadiq Khan e Tim Farron foram alguns dos líderes políticos britânicos que também se mostraram desconfortáveis com a vista de Trump, com o líder dos Liberais Democratas a catalogar o chefe de Estado norte-americano como “um embaraço para a América” e o mayor de Londres – com quem Trump teve um desaguisado via Twitter, na sequência do ataque terrorista na Ponte de Londres – a criticar a possibilidade de se “estender um tapete vermelho ao presidente dos EUA” quando se verifica que as suas políticas “vão contra tudo o que defendemos”.

No início do mês passado a imprensa britânica dava conta de um telefonema entre o líder norte-americano e Theresa May, no qual o primeiro se mostrava pouco disposto a visitar o país enquanto se mantivesse tamanha oposição, mas esta terça-feira BBC e “The Guardian” falam em conversas entre a Casa Branca e o nº 10 de Downing Street, com vista à escolha de uma data para a visita de Trump, algures em 2018.