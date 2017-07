A mãe de Cristiano Ronaldo está rendida aos seus netos mais novos, os gémeos Eva e Mateo.

Dolores Aveiro publicou uma fotografia com os netos ao colo na sua conta de Instagram e os comentários e os likes não se fizeram esperar.

“Passando tempo com os meus netos mais recentes”, escreveu como legenda da fotografia.

Na imagem, a mãe do jogador surge sentada no sofá com um gémeo em cada braço.