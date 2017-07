Incêndios e roubo de armas? A culpa é do Rocha Andrade!

Não deixa até de ser curioso que o anúncio da demissão dos três secretários de Estado coincida com o aniversário da vitória de Portugal no Euro 2016. O destino tem coincidências notáveis – que só mesmo António Costa, o habilidoso, se revela apto a decifrar

1. Finalmente, o mistério que inquietou os portugueses nas últimas semanas e espicaçou a classe política lusitana está resolvido. Esqueçam os vários relatórios e pareceres das entidades competentes sobre as causas da tragédia de Pedrógão Grande e da vergonha que foi o roubo de material militar em Tancos. Cessem já as comissões de inquérito e comissões técnicas constituídas entretanto para apurar as razões da ineficiência do poder público na resposta aos fogos infernais e assassinos – e da displicência humilhante na salvaguarda da integridade dos recursos bélicos do Estado português.

2. Calem-se, de Passos Coelho a Assunção Cristas, passando pelo Presidente Marcelo, as críticas duras e interrogações incómodas que foram colocando sobre os episódios de ultrajante incompetência do governo geringonçado. Que o irresponsável peito socialista de António Costa, a quem os interesses instalados e (alguma) comunicação social acriticamente obedeceram, já encontrou os culpados.

Afinal, o culpado pelos incêndios de Pedrógão Grande é…Fernando Rocha Andrade e os restantes secretários de Estado que foram assistir a vários jogos do Euro 2016 por cortesia (muito simpática e caridosa, por certo) da Galp. Perguntará o leitor mais cauto: qual a relação entre o incêndio e a tragédia humana que originou, o roubo de Tancos e o Euro 2016? Materialmente, no plano dos factos, nada. Politicamente, na realidade virtual em que vive António Costa, tudo. Passemos a explicar.

3. O primeiro-ministro percebeu que a agenda político-mediática tem sido dominada pela questão do apuramento das responsabilidades políticas pelos acontecimentos trágicos e humilhantes para o Estado português das últimas semanas. Com a oposição a liderar o discurso, a impor as suas exigências e – mais grave ou mesmo incompreensível para a cabeça de Costa – a comunicação social controlada pelo PS a esboçar os primeiros sinais (ainda que tímidos e medrosos) de escrutínio efetivo da ação governativa. Logo, António Costa – à distância, nas praias de Palma de Maiorca, ao que parece no hotel mais badalado daquela ilha – percebeu que se impunha a criação de um facto político suscetível de desviar as atenções dos portugueses dos fogos e do roubo de armas. Um facto político que retirasse pressão à ministra da Administração Interna e ao ministro da Defesa, dando-lhes um maior fôlego político, pelo menos até ao Natal.

4. Neste sentido, a demissão dos secretários de Estado assenta que nem uma luva nos interesses imediatos de António Costa: primeiro, é um facto suficientemente picante para preencher o espaço mediático nos próximos (longos) dias, obnubilando os casos muitíssimo mais graves de Pedrógão Grande e Tancos, pois inclui alegações de corrupção e favorecimento de uma poderosa empresa privada; segundo, os factos envolvendo Rocha Andrade e seus “companheiros da bola”remontam já há um ano, pelo que não produzirão qualquer efeito na popularidade do governo e, em especial, do primeiro-ministro; terceiro, a saída dos três secretários de Estado permite a António Costa introduzir novos elementos no executivo, de perfil mais político, sem mexer nos ministros, dando uma aparência de “responsabilização”, de autoridade, de renovação. Note-se ainda que, em rigor, os secretários de Estado não foram demitidos: na versão oficial que é dada a conhecer aos portugueses, foram os próprios que requereram a exoneração ao primeiro-ministro.

5. Percebe-se a intenção: António Costa não reconhece qualquer erro ou anomalia no funcionamento do governo, antes a renovação do executivo se deve à decisão individual de três dos seus membros, por livre e espontânea vontade. António Costa não demite – limita-se a aceitar demissões. Não deixa até de ser curioso que o anúncio da demissão dos três secretários de Estado coincida com o aniversário da vitória de Portugal no Euro 2016. O destino tem coincidências notáveis – que só mesmo António Costa, o habilidoso, se revela apto a decifrar. Evidentemente, foi António Costa – ou Pedro Nuno Santos – quem convidou simpaticamente Rocha Andrade e os restantes espetadores da bola patrocinados pela Galp a sair. Porque não é crível que, conhecendo a altíssima probabilidade de se constituírem arguidos no processo que investiga o donativo futebolístico, viessem agora aqueles que sempre negaram relevância a este caso pedir a demissão…um ano depois! Brincamos?

6. Dois fatores adicionais explicam a saída dos três secretários de Estado: a intervenção de Marcelo Rebelo de Sousa e um sinal de António Costa para o que sucederá nos próximos meses. A intervenção de Marcelo, porquanto apurámos que o Presidente da República teve conhecimento da iminência da constituição como arguidos dos secretários de Estado – e comunicou de imediato ao primeiro-ministro que não poderia dar cobertura a uma situação que reputa de inadmissível (e que criticara imediatamente no verão transato).

7. E é, igualmente, um sinal de António Costa quer para o Presidente da República, quer para a oposição. Efetivamente, trata-se da resposta do primeiro- -ministro (depois do seu delírio de Palma de Maiorca) ao recado deixado por Marcelo publicamente no último fim de semana: o governo está desgastado, altivo, a necessitar de uma remodelação. Para habilidoso, habilidoso ao quadrado: Marcelo provocou Costa, Costa provoca Marcelo com a remodelação de…três secretários de Estado. Como quem diz: a remodelação está feita e não haverá mais a pedido do Presidente ou da oposição.

8. Finalmente, é um sinal para a oposição. É António Costa quem gera as alterações no governo, de acordo com as suas conveniências políticas conjunturais. Rocha Andrade só sai após a polémica se ter esvaído e quando os portugueses já praticamente não se recordam do sucedido. Relativamente a Azeredo Lopes e a Constança Urbano de Sousa, o caso não será distinto: antes do Natal, com a reconstrução dos concelhos afetados, a atribuição de eventuais indemnizações e feito o luto, a ministra não sairá. Provavelmente, sairá em 2018 para dar lugar a um ministro politicamente mais experiente, mais combativo – iniciando-se, desde logo, a campanha eleitoral, que durará até outubro de 2019.

9. Se Passos Coelho se estava a marimbar para as eleições, António Costa só pensa em eleições – marimbando-se, se necessário for, para o interesse de Portugal e dos portugueses.

