Dever de resposta

Ao contrário do que afirma Alfredo Barroso, ninguém pediu a cabeça de ministros, sendo visível que eles continuam com ela em cima do pescoço, a deixar calmamente o Estado colapsar

Não tenho por hábito entrar em polémica com outros colunistas deste jornal. Sempre achei que os jornais devem ser espaços de liberdade e que cada colunista tem direito à sua opinião, que pode ser ou não coincidente com a dos outros. Como, porém, no seu último artigo, Alfredo Barroso resolveu incluir-me numa seita de caçadores de cabeças, acho que tenho, não apenas o direito, mas também o dever de lhe dar uma resposta.

Alfredo Barroso começa por defender que a exigência da responsabilização política dos governantes corresponde a um pedido das suas cabeças, citando Sam Peckinpah e o seu “Tragam-me a Cabeça de Alfredo Garcia”. Muito antes desse filme, já no Evangelho Salomé tinha pedido a Herodes que lhe trouxesse a cabeça de João Baptista (Mateus, 14:8). Só que o Alfredo Garcia do filme tinha-se limitado a engravidar uma jovem, enquanto nós assistimos a nada menos do que 64 mortos e ao roubo de material de guerra. Pelos vistos, na cabeça de Alfredo Barroso, que não na de Alfredo Garcia, trata-se de eventos com a mesma dimensão. Afinal, houve apenas um “trágico incêndio” e um “monumental roubo” que, para Alfredo Barroso, são perfeitamente desculpáveis. Já as críticas ao governo, pelo contrário, são para ele um verdadeiro “fartar vilanagem”.

E citando agora Camilo, que falava em “fomes de justiça e sedes de lacrima Christi”, Alfredo Barroso acha que “Passos, Cristas e os jornais de direita (quase todos) estão cheios de fomes de carne assada e de sangue aos borbotões, metaforicamente falando, está claro!”. Muito antes de Camilo, também no Evangelho se louvava os que “têm fome e sede de justiça, porque serão saciados” (Mateus, 5:6). Só que a “fome de justiça” nada tem a ver com a “fome de carne assada” e, quanto ao “sangue aos borbotões”, antes de falar metaforicamente nessa expressão, Alfredo Barroso pode aplicá--la a sério, começando a contar de uma a 64 as vidas que se perderam em Pedrógão Grande. Fome de justiça implica exigir que situações destas não fiquem impunes, deixando a culpa morrer solteira. E quanto a isso pode Alfredo Barroso estar descansado, que muita gente tem essa fome e continuará a tê-la, sendo também certo que irá ser saciada.

Ao contrário do que afirma Alfredo Barroso, ninguém pediu a cabeça de ministros, sendo visível que eles continuam com ela em cima do pescoço, a deixar calmamente o Estado colapsar. O que se exigiu foi que os ministros tirassem as devidas consequências do que se passou e saíssem, para evitar um colapso do Estado ainda maior. Toda a gente, até no PS, já percebeu que estes ministros estão a prazo e, na política, o que tem de acontecer é melhor que aconteça logo. A recente demissão dos três secretários de Estado envolvidos nas viagens da Galp só o vem confirmar. Cada dia que estes ministros passam no cargo é mais um dia em que a situação se agrava. Na última semana descobrimos que no Ministério da Administração Interna se acha que o Twitter serve para publicar sondagens sobre a popularidade do governo e no Ministério da Defesa assiste--se a uma debandada contínua de generais. Mas nada disso preocupa Alfredo Barroso, para quem conservar os ministros nos seus cargos é mais importante do que a defesa do Estado. Cada um escolhe as prioridades que tem.

