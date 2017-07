My heart is going boom!

“Estava um dia quente sem ser em demasia. Agradável. Estendi-me na areia, a ler e a dormitar. Adoro remexer com os pés na areia, quando entro de férias. É bom. É relaxante”

“Foi no segundo dia de férias que a vi. No primeiro, nem pus os pés na praia - chegámos rebentados, eu, os meus pais e os meus irmãos, com uma bagageira inteira para descarregar, uma mala para desfazer, um frigorífico para encher, sei lá, o primeiro dia foi para esquecer. Deitei-me a seguir ao jantar, reduzindo ao mínimo as formalidades da praxe. Um mês - era o que eu tinha pela frente. Então, qual a pressa? Primeiro, retemperar as baterias...

No dia seguinte levantei-me a horas cristãs e fui para a praia. Como chegámos mais cedo do que habitualmente, a maioria dos amigos não estava, de maneira que fiquei sozinho no toldo de sempre - primeira fila, no centro da praia.

Estava um dia quente sem ser em demasia. Agradável. Estendi-me na areia, a ler e a dormitar. Adoro remexer com os pés na areia, quando entro de férias. É bom. É relaxante. Faz-nos crer que, apesar de a cabeça estar ainda noutro lado, o corpo está realmente em férias. Estamos em férias!

Foi quando estava nesse doce torpor que a vi. A princípio fiquei na dúvida se seria um sonho ou realidade. Era a realidade. Foi a realidade. Se me perguntarem como se deu o processo do nosso conhecimento, não sou capaz de o descrever, pelo menos minuciosamente. Acho que foi daquelas coisas que estão predeterminadas no relógio cósmico, no destino astral ou lá como é que chamam a essa treta. Ficámos a olhar um para o outro e dali a começarmos a conversar foi um segundo, outro até irmos ao banho, enfim... pouco tempo depois fomos juntos à discoteca e um belo dia acabámos a noite no banco de trás do carro dos meus pais, à porta de casa dela. Encurtando razões, acabámos por casar seis anos mais tarde, já com o curso acabado. Quando a vi pela primeira vez tive uma certeza profunda e íntima que era mais do que um flirt de verão. Tinha acabado de fazer 20 anos. Era um puto!

Tivemos três filhos e continuamos casados. Felizes! Apaixonados! Química? Cosmos? Destino?... E acham que me interessa saber? Não me venham é falar da precariedade das coisas e das relações efémeras de verão. Ou então somos a exceção que confirma a regra.”

Dizem que as hormonas são as culpadas. A gente quase não se lembra delas, mas elas estão bem presentes e comandam os nossos atos, especialmente os mais instintivos - e como é sabido, os mais instintivos são também os menos racionais, os menos pensados, os menos lógicos (dentro de uma perspetiva trivial de curto prazo).

Adormecidas que estavam - os nossos pequenos (e pequenas) nem pareciam tê-las -, de repente, clique, despertam. De um dia para o outro, como se alguém ligasse o interruptor, tão simples como isso. Nos nossos “verdes anos” também foi de repente, zás!

A maior parte dos pais estão preparados para isso e prepararam também os filhos (espero que sim!) mas, muitas vezes, o imprevisto é o que está para lá da parte física - os comportamentos, os impulsos, a explosão do “vulcão” que todos os jovens têm dentro de si -, sem nos esquecermos de que a sexualidade começa com a vida e que o ser humano é um ser altamente sexualizado em todos os momentos da sua existência.

Os comportamentos humanos são uma medalha com verso e reverso - há sempre quem aprove e quem desaprove, os que elogiam e os detratores. As nossas atitudes procuram pautar-se pela “média”, no que isso tem de estratégico e de seguro. No entanto, o preço a pagar é, às vezes, elevado: “asfixiamos” muita coisa de nós próprios e sofremos com a “cinzentude” dos nossos comportamentos.

Com os adolescentes acontece o mesmo. O despontar da sexualidade mais intensa, conjugado com a tentativa (necessidade, direito, quase dever) de afirmação, de rompimento com o establishment, nomeadamente com os exemplos de casa, leva-os por vezes a adotar comportamentos que os podem pôr em maior risco de consequências indesejáveis. O que é importante, neste contexto, mais do que discursos moralistas, é a gestão do acréscimo de risco que esses comportamentos podem acarretar, o que implica saber tomar decisões informadas e em liberdade, com informação e conhecimento.

“Não é de um medo enorme que ressurge a vida?”

Jorge de Sena - Andante iv

É deprimente iniciar uma coisa tão saudável e tão boa - a orientação dos desejos sexuais e a gestão dos impulsos afetivos - com várias espadas em cima da cabeça, como a gravidez, sida, hepatite B, doenças transmitidas sexualmente, droga, violência, desconfiança... Talvez por isso é que, chegada a “hora da verdade”, as cautelas acabam por ser poucas e o momento vivido como se os tais riscos não existissem.

O que fazer, então? Não me perguntem a mim, perguntem-lhes a eles, aos vossos filhos, porque o assunto deve ser discutido com os interessados, à luz dos conhecimentos que têm. Quando abordarem o assunto - e o verão é um bom pretexto - não avancem logo com a galeria dos horrores. Informem-nos, claro, mas falem de como é belo ver o corpo mudar, evoluir-se psicologicamente, e de como vão ter momentos de grande intensidade, plenitude, desejo e afetos.

Os amores de verão podem ser uma excelente ocasião de “morder” um pouco mais uma coisa deliciosa que por vezes tem sabor amargo: a vida. Sem demasiada importância - as paixões duram o que duram e não têm necessariamente de se transformar em mais nada -, é bom entender que a confusão de afetos é inexorável em quem nunca experimentou sensações tão intensas.

“Bem-vindos aos melhores anos da nossa vida”... e dos nossos filhos também, por supuesto!

Pediatra

