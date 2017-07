Ideologias, arquiteturas e engenharias

A arquitetura pode converter-se, por vezes, na última e mais totalitária das práticas sociais

1. Há dias, quando me instalei no novo e magnífico edifício da Eurojust, recordei uma antiga conversa sobre arquitetura.

Foi numa daquelas noites longas e acaloradas de discussão de ideias e de preparação de planos para não sei já que iniciativa cívica relacionada com a promoção dos direitos humanos.

Dela retive, contudo, uma frase dita por uma arquiteta.

Dizia mais ou menos isto: “A arquitetura pode converter-se, por vezes, na última e mais totalitária das práticas sociais.”

Creio que, na altura, poucos ligaram excessivamente ao que fora dito e aquela ideia não teve outros desenvolvimentos nem gerou a polémica que, por certo, a sua autora teria desejado.

Aquela frase colou-se, todavia, na minha memória, mesmo que fora do contexto em que fora proferida.

2. O novo edifício da Eurojust é, sem dúvida, muito belo e bem concebido.

Feito especificamente para lhe servir de sede e local de concretização das suas missões, contempla todas as necessidades práticas que esta estrutura de cooperação judiciária exige.

Para alguém, como eu, que quase sempre exerci funções em edifícios velhos adaptados depois a tribunais, poder estrear um que foi pensado de raiz para o destino para que fora concebido constitui um privilégio raro.

E, todavia, foi este edifício que me fez recordar aquela frase sobre a prática da arquitetura.

Tudo nele está pensado para produzir o efeito desejado por quem o concebeu.

Os espaços de trabalho são uniformes e medianamente dimensionados, claros, transparentes mesmo, ainda que propositadamente espartanos nos equipamentos e decoração.

As suas divisórias permitem, além do mais, que quem passa nos corredores se aperceba do que os seus ocupantes – os que no edifício trabalham diariamente – aí fazem.

Diferente parece ser, porém, a filosofia dos espaços comuns envolventes, que por todo o lado existem e são bastante mais amplos.

Deles pode dizer-se que são mais bem apetrechados, convidativos e mesmo luxuosos.

Aí existem, novos, todos os utensílios que antes, no edifício anterior, os que trabalharam na Eurojust foram adquirindo para compor os seus gabinetes, tornando-os em locais socialmente habitáveis, mas de convívio mais íntimo.

Tudo favorece agora, pelo contrário, uma vida comunitária intensa e um convívio alargado – quase forçado – dos elementos integrantes dos diversos gabinetes nacionais.

Nada pode ser ocultado ou sequer reservado, salvo, claro, aquelas iniciativas rodeadas por emblemáticas medidas de segurança que justificam certas partes do edifício e algumas ideias sobre a função da instituição.

Os que, de fora, tiverem de o visitar ocasionalmente ficarão maravilhados com a comodidade de tais espaços comuns – a eles especialmente dedicados – e com a preocupação que houve de, manifestamente, lhes proporcionar todas as utilidades necessárias.

Trata-se, portanto, de um edifício que se destina especialmente a ser observado por fora e por dentro e, também, a que quem nele repare ou entre não possa esquecer-se do que viu.

3. E, todavia, confesso, ele transmite- -me, por enquanto, uma sensação mal definida de quase desconforto.

Sinto-me, por vezes, como um peixe num aquário e devo confessar que, grandes ou pequenos, nunca deles gostei.

Isto, pela claustrofobia que me transmitem, pela falta de privacidade que implicam; enfim, pela liberdade que efetivamente cerceiam.

Por estas e outras razões me recordei daquela frase sobre a arquitetura e o uso que dela pode ser feito.

Sem necessitar de uma ideologia aparente que a justifique, a arquitetura consegue, dissimuladamente, servir também, afinal, de engenharia de almas e comportamentos.

Escreve à terça-feira