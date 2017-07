Sou corrupto porque aceitei um convite?

O verão já começou, mas ainda ninguém falou na abertura da silly season e tudo indica que as notícias “parvas” terão de esperar por melhores dias.

É que, quando se acorda, há mais uma notícia de uma demissão nas Forças Armadas, mais um secretário de Estado que se diz que se vai demitir; ou então ficamos a saber que os três adjuntos de António Costa pediram para serem arguidos no Galpgate quando já o eram – isto num cenário em que falta muito para se saber o que aconteceu em Pedrógão Grande, atendendo a que as várias entidades responsáveis por combater os incêndios se acusam mutuamente.

O desnorte é evidente, e o primeiro-ministro, tão hábil noutras situações, tem-se mostrado pouco astuto a pôr água na fervura que se levanta no seu executivo. Perante este cenário, é pois crível que as tais notícias parvas fiquem na gaveta, até porque as autárquicas também vão realizar-se este ano e não faltarão acusações dos vários quadrantes.

Mas voltemos aos secretários de Estado que pediram para serem constituídos arguidos: que raio lhes passou pela cabeça para fazerem esta rábula quando já sabiam desde quinta-feira que estavam indiciados? Faz algum sentido essa atitude? Mas acharam que a justiça ia assistir calada a tamanha mentira? Ainda por cima falamos, supostamente, de três convites mixurucas para assistirem a um jogo da seleção portuguesa em França. Em verdade, nota-se um silêncio ensurdecedor em relação a esta história porque metade da classe política, empresarial e jornalística sempre foi a esses jogos a convite dos patrocinadores oficiais. É por isso que são corruptos? Mas por que carga de água é que tantos comentadores que enchem os ecrãs têm problemas em assumi-lo? Já fui convidado a ver vários jogos do Benfica no Estádio da Luz e no Dragão e é por essa razão que posso ser considerado corrupto? Há mais de dez anos também fui, a convite, a um Grande Prémio de Fórmula 1 em Barcelona e nunca escrevi uma linha sobre isso. Mas tenho de esconder isso? É ridículo. Agora, se alguém esconde alguma coisa, lá terá as suas razões.