A vida sexual tem muito que se lhe diga. Dá trabalho e exige uma entrega total da parte de ambos. No entanto, existem alguns hábitos que influenciam as relações sexuais.

O site da apresentadora norte-americana Oprah Winfrey fez uma lista dos hábitos que fazem com que tenha menos vontade de fazer sexo e que não tenha tanto prazer quanto é possível.

1. Cuidado com o que come: Existem certos alimentos que devemos evitar comer antes de fazer sexo – feijões, cebolas, alho, amendoins, rebuçados de canela e tofu. Todos estes alimentos têm uma grande dose de oxalato, uma substância que acentua a vulvodínia (dores na vulva), caso a mulher esteja predisposta a este tipo de problemas, explica a ginecologista da faculdade de medicina da Northwestern University Lauren Streicher.

2. Ter atenção aos medicamentos: Existem vários remédios que fazem com que as pessoas não sintam vontade de fazer sexo: Anti-histamínicos (usados normalmente para o alívio de alergias) e comprimidos para curar a gripe reduzem os níveis de hidratação no corpo, deixando os tecidos (do corpo todo) secos, explica Streicher.

3. Tomar a pílula: Parece um contra-senso, mas a verdade é que tomar este contraceptivo ‘dá cabo’ do prazer – isto acontece com 40% das mulheres que tomam a pílula. Por muita vontade que tenhamos, este comprimido acaba por interferir na relação sexual. Isto porque a pílula interfere com a produção de testosterona e de estrogénio. Quando começam a tomar a pílula, algumas mulheres sentem que as suas partes íntimas estão mais secas do que o costume. Isto deve-se ao facto da quantidade de estrogénio contida na pílula ser demasiado baixa para desencadear a devida lubrificação, mas também alta demais para autorizar o seu corpo a produzir hormonas, explica a ginecologista. No entanto, pode haver uma outra explicação: o seu corpo pode estar a demorar algum tempo a habituar-se à pílula. Se ao fim de três meses continuar a achar que o seu corpo está ‘estranho’, deve consultar o seu médico e dizer-lhe o que se está a passar.

4. Cuidado ao tomar banho: Alguns tipos de sabonetes e gel de banho não são feitos para ‘uso interno’ e podem causar irritação. Streicher afirma que se tiver uma pele sensível ou tiver uma predisposição para alergias, os compostos químicos dos sabonetes podem causar irritações e queimaduras que podem interferir com a sua vida sexual. Para além disso, as toalhitas também podem causar problemas: contêm álcool, glicerina e outros químicos que são rapidamente absorvidos pelos tecidos da área vaginal. Assim, o melhor é optar por um sabonete ou gel de banho feito a partir de produtos naturais.

5. Ter atenção à forma como anda de bicicleta: Se não tiver o assento da sua bicicleta bem posto, pode ficar um pouco dorido após o passeio. Um estudo realizado por investigadores da Universidade de Yale descobriu que as mulheres que andavam de bicicleta com o guiador abaixo do selim sofriam uma maior pressão na área vaginal e ficavam com uma menor sensibilidade no chamado pavimento pélvico.

6. Usar lubrificantes: Muitas mulheres recorrem a lubrificantes para terem uma melhor experiência sexual. No entanto, alguns destes produtos possuem propilenoglicol, um composto orgânico que pode causar irritação cutânea em algumas mulheres, explica Lauren Streicher. Se costumar sentir alguma comichão ou mal-estar após o uso do lubrificante, deverá optar por outro produto, de preferência à base de silicone, recomenda a ginecologista.