Luís Filipe Vieira desvalorizou as acusações do diretor de comunicação do FC Porto, Francisco J. Marques sobre os alegados emails que envolvem dirigentes e pessoas ligados ao clube.

"Preocupem-se sempre com o Benfica, deixem os outros falar! O importante para todos nós chama-se Benfica e não vale a pena falarem de emails, bruxos e contra bruxos, nem o Benfica irá responder. Só iremos responder a toda a gente no local próprio", disse o presidente do Benfica, em declarações transmitidas pela BTV.