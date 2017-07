A cebola é dos alimentos mais consumidos pelas pessoas e pode até mesmo dizer-se que é indispensável para a culinária. No entanto, como tantos outros alimentos, também ela traz alguns riscos para a saúde.

A ideia de que a cebola pode ter um impacto negativo na saúde das pessoas é defendida no site LiveScience, que reuniu vários estudos científicos sobre o assunto.

Este alimento é rico em nutrientes e em propriedades que beneficiam a saúde, mas um dos recentes estudos feitos e publicado na revista National Digestive Diseases Information Clearinghouse, revela que o consumo da cebola, cozinhada ou crua, pode aumentar a sensação de inchaço, a produção de gases e agravar a azia (caso já tenha).

Fluidez do sangue

O consumo deste alimento, quando ainda está verde, pode interferir com a fluidez do sangue, o que faz com que fique mais fino devido ao elevado teor de vitamina K que a cebola possui e, de acordo com um estudo na Universidade da Geórgia, pode causar danos a quem toma fármacos para tornar o sangue mais fino.

Alergias

Embora seja algo raro de acontecer, uma investigação publicada no Journal of Allergy and Clinical Immunology, é possível ficar alérgico à cebola.

As consequências deste problema tanto podem ser externas como internas. No caso da primeira, há a possibilidade de ter erupções cutâneas, vermelhão ou inchaços, e no caso da segunda pode ter vómitos, náuseas e diarreia.

e.Coli

Este problema já é do conhecimento comum, mas as cebolas já cortadas e mal armazenadas podem aumentar significativamente o risco de contaminação da e.Coli – que pode causar problemas graves a nível intestinal.

É claro que o impacto negativo da cebola depende de pessoa para pessoa e do momento em que é ingerida, sendo o aconselhamento médico a opção mais indicada para quem tem dúvidas.