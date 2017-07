Uma televisão iraquiana captou imagens de uma mulher que fez uma bomba explodir junto de alguns soldados que se encontravam em Mosul, no Iraque.

Após a explosão é que a televisão se apercebeu das imagens que tinha gravado. A mulher levava um bebé ao colo e duas malas, onde uma delas tinha uma bomba com um detonador, que foi acionado quando esta estava a passar perto dos soldados, tendo provocado dois feridos com a explosão, para além da sua morte e a do bebé.

A expulsão da Isis de Mosul foi difícil, tendo a cidade ficado praticamente destruída.