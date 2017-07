“4:44” é o nome do novo álbum de Jay-Z que contará com uma participação especial. Com apenas cinco anos, a filha de Beyoncé e Jay-Z, Blue Ivy, surge a cantar um rap feito por ela própria.

O álbum foi apresentado na passada sexta-feira e o áudio já se tornou viral nas redes sociais, devido à participação da criança.