Os Green Day estão a ser fortemente criticados por terem dado seguimento ao festival Mad Cool, em Madrid, logo após a trágica morte do acrobata Pedro Aunión Monroy.

O acrobata morreu na sequência de uma queda de 40 metros, quando realizada acrobacias em palco na transição de espetáculos entre os Alt-J e os Green Day.

A organização do festival decidiu não cancelar o evento e os Green Day acabaram por atuar com meia hora de atraso. Contudo, esta situação está a ser alvo de polémica por parte dos festivaleiros que assistiram à morte.

A banda já lançou um comunicado nas redes sociais, no qual explicam os motivos que os levaram a prosseguir com o concerto.

“Não sei porque motivo as autoridades não nos informaram do acidente antes do concerto. Isto nunca aconteceu ao longo dos 30 anos em que os Green Day têm tocado ao vivo. Se tivéssemos sabido do incidente antes da nossa atuação muito provavelmente não teríamos tocado. Não somos pessoas sem coração”, escreveu o vocalista do grupo Billie Joe Armstrong.

“O que aconteceu ao Pedro é impensável. Lamentamos pelos amigos e pela família e por todos quantos testemunharam esta tragédia”, concluiu.