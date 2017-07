Existem vários locais no mundo perigosos e apesar de muito bonitos por possuírem paisagens espetaculares, ficam em abismos.

No entanto, existem vários turistas que gostam de se aventurar e desafiar o perigo, ao escalar montanhas ou tirar fotografias nos lugares mais altos.

Veja a lista em baixo para saber quais são os precipícios mais assustadores e perigosos do mundo.

- Aillte an Mhothair na Irlanda: o ponto mais alto da falésia tem 214 metros de altura.

- Camino a Los Yungas na Bolívia: é uma estrada muito estreita com apenas 3 metros de largura e tem cerca de 600 metros de altura do nível do mar.

- Caminito del Rey na Espanha: é uma passagem que se encontra no desfiladeiro de Chorro e Gaitanejo, a norte de Espanha. Tem cerca de três quilómetros de comprimento e está a mais de 100 metros de altura.

- Hoher Dachstein na Aústria: é uma montanha com 2995 metros e é a mais alta dos Alpes de Salzkammergut e da Alta Aústria.

- Fary Meadows no Paquistão: é uma estrada situada numa montanhha com 26.600 pés de altura.

- Huan Shan na China: é uma montanha que tem uma elevação de 2.154,9 metros de altitude.

- Monte Aneto nos Pirenéus: é a montanha que fica na fronteira entre Espanha e França e tem 3.404 metros de altura, sendo o pico mais alto de todos os Pirenéus.

- Victoria Falls ficam entre a Zâmbia e o Zimbabwe: estas cataratas têm cerca de 1,5 quilómetros de largura e 128 metros de altura.

- Capilano Suspension Brigde no Canadá: é uma ponte com uma extensão de 140 metros e está suspensa a 70 metros de altura sobre o rio.

- Tianmen Mountain na China: uma montanha que se localiza no Parque Nacional da Montanha de Tianmen e tem 1.519 metros de altitude.