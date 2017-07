Paul Pogba e Romelu Lukaku deram uma entrevista exclusiva à ESPN.

O momento aconteceu durante as férias dos dois futebolistas em Beverly Hills, nos Estados Unidos, destacando-se como sendo a primeira entrevista do avançado belga com reforço do Manchester United.

Contudo houve outro pormenor que se destacou ao longo da entrevista, já que a jornalista acabou dentro da piscina, empurrada por Pogba, após perder num jogo de “pedra, papel ou ou tesousa”.

Veja o momento.