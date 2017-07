Segundo um estudo realizado por investigadores da Case Western Reserve University School of Medicine e do University Hospitals Cleveland Center, concluiu que quanto maior for a dose de vitamina D melhor e mais depressa passam as queimaduras solares.

O estudo baseou-se em pessoas que tinham uma pequena queimadura, provocada por uma lâmpada UV, e ao tomarem suplementos vitamina D e a queimadura passava ao fim de 48 horas.

De acordo com o Daily Mail, as conclusões do estudo permitem verificar que a vitamina D aumenta os níveis de uma enzima anti-inflamatória, ajudando a reduzir a inflamação e a ativar a reparação dos genes da pele.