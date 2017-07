🚨ATENÇÃO: Está circulando no Facebook uma propaganda FALSA E MENTIROSA dizendo que eu e a minha amiga Ana Maria Braga temos uma empresa de produtos para emagrecer aprovada pelo governo, o que não é verdade. Tem alguém usando o nosso nome e a nossa imagem para vender produtos indevidamente e ilegalmente. Divulguem o máximo que puderem aos seus amigos e familiares para que ninguém caia nesse golpe. Já estou tomando as devidas providências! Obrigada

