O Porto de Lisboa registou, no primeiro semestre deste ano, um crescimento de 3% de escalas, assim como do número de passageiros de cruzeiro.

De acordo com a Administração do Porto de Lisboa (APL), até junho foram contabilizados 133 escalas e 192.685 passageiros, contra as 129 escalas e 187 903 passageiros registados no período homólogo de 2016.

A APL refere ainda que o aumento de sete navios de cruzeiro a operar no Mediterrâneo e ilhas atlânticas representou um crescimento da oferta de camas disponíveis em 7.337, passando de 215.197 em 2016, para 222.534 em 2017.

No conjunto do primeiro semestre, o mês de Maio foi o que registou o maior número de escalas – 51 – e de passageiros – 81 971, tendo sido "o melhor Maio de sempre em passageiros de cruzeiro". Já em Junho, em termos homólogos, o número de escalas registou um recuo de 5% e o de passageiros de 10%.

Para o segundo semestre do ano, o Porto de Lisboa prevê receber cerca de 211 escalas e 333 mil passageiros.