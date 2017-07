No domingo passado, durante uma hora, caiu em Paris uma chuva torrencial, que equivale a três semanas de precipitações médias desta altura (julho), ou seja, cerca de 49 mmílimetros de chuva por hora.

O Instituto de Meteorologia de França afirma que o recorde anterior terá sido de 47 mílimetros de chuva, em apenas uma hora, e terá sido registado há 22 anos, a 2 de julho de 1995.

"Acumulações extraordinárias" de chuva ocorreram, igualmente, noutras regiões do país. “Segundo as nossas imagens de radar, é mesmo possível que sejam ultrapassados os 100 milímetros dentro de algumas horas, nomeadamente em Poitou, e no norte de Limousin [mais a sul]”, adiantou Patrick Galois, meteorologista, em declarações à AFP.

As inundações na capital francesa obrigaram ao encerramento de 20 estações de metro e os bombeiros de Paris receberam um recorde de 1700 telefonemas de emergência, tendo conseguido responder a apenas 87 incidentes.

Para além de Paris, também algumas zonas da Suíça foram afetadas por tempestades de granizo e ventos violentos, que terão provocado muitas inundações ao longo de todo o fim-de-semana.