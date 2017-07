Um ano depois do golo histórico que deu o título de campeão europeu a Portugal, Éder subiu ao altar para se casar com a modelo belga, Sanna Ladera.

A cerimónia decorreu no passado sábado, dia 8 de julho, no Hotel Éden, em Albufeira, Algarve e contou com a presença de algumas caras conhecidas como Adrien Silva e Paulo Battista.

Recorde-se que Portugal conquistou o europeu a 10 de julho de 2016 com um golo do atleta do clube francês Lille.