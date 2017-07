Após o casamento de Lionel Messi e Antonella Roccuzzo, que decorreu no passado 30 de junho no Hotel City Center, na cidade de Rosário, Argentina, o casal surpreendeu toda a gente com um gesto notável ao doar as sobras do casamento a instituições de caridade.

De acordo com a agência EFE, todos os excedentes alimentares foram doados ao Banco Alimentar de Rosário, na Argentina, garantiu o diretor executivo da instituição, Pablo Algrain.

O responsável não especificou a quantidade de alimentos doados, mas assegurou que todas as bebidas alcoólicas serão trocadas por dinheiro.