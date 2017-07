Shia LaBeouf foi novamente detido, na madrugada deste sábado, por embriaguez e desacatos na via pública, em Savannah, na Georgia, Estados Unidos.

Após pagar uma multa de sete mil dólares, cerca de 6.142 euros, o ator foi libertado (no domingo) e vai ser presente a tribunal em breve, de acordo com o relato do xerife da força policial que terá detido LaBeouf.

O ator do filme “Transformers” aproximou-se de um agente para lhe pedir um cigarro, mas o pedido foi negado e este terá tido um comportamento agressivo, tendo utilizado insultos e uma linguagem vulgar em frente a mulheres e crianças, segundo consta no comunicado do Departamento de Polícia Metropolitana de Savannah-Chatham, citado pela CNN.

O agente terá pedido ao que se retirasse daquela área, o que provocou um comportamento agressivo. Quando o agente o tentou deter, este correu para um hotel, onde terá sido detido.

Recorde-se que esta já não é a primeira vez que o ator, de 31 anos, foi detido.