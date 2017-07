Maria Vieira voltou a fazer uma publicação no seu perfil do Facebook, onde dá a entender que apoia Trump no que diz respeito às questões ambientais.

Para além disso, a atriz refere ainda que está contente com o trabalho que o Presidente dos Estados Unidos tem vindo a desenvolver ao longo dos tempos.

“Só vem provar o miserável conluio entre as estações de televisão pró-globalistas americanas e europeias que pretendem derrubar a administração Trump através das mais ultrajantes mentiras e dos mais cobardes ataques efetuados contra um presidente democraticamente eleito pelo povo americano. Mas entretanto, todos esses pseudo-jornalistas a soldo dos interesses mais ignóbeis da nossa era estão sendo desmascarados, humilhados e reduzidos ao lixo a que estão condenados”, escreve a atriz.

Após a publicação feita, surgiram os comentários dos amigos: “Hoje é a Ivanka Trump que ‘ocupou’ o lugar do pai na cimeira do G20 e ninguém gostou. É isso e ‘19 contra Trump’ na questão do aquecimento global”, ao que Maria Vieira respondeu: “Do Aquecimento Global que por acaso não existe!”.