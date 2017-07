Já foi uma escola, já foi o lar dos Condes da Lousã numa época em que o rei vivia em Évora e, numa história mais recente, tinha o título de primeiro hotel de Évora. Mas se quisermos falar do presente, a antiga pensão Policarpo é agora o mais recente boutique hotel do centro da cidade.

O The Noble House – nome em inglês, porque segundo os gestores do espaço a procura continua a ser maioritariamente estrangeira – fica a 200 metros da Sé e do Templo Romano e, por isso, não podia estar mais envolvido na história da cidade. É por isso que alguns quartos têm ainda vestígios de muralha romana, outros contam com azulejos do século XVII e um tem o teto feito de frescos. Aliás, esse quarto chama-se exatamente ‘Frescos’. “Queríamos que o nome do quarto dissesse imediatamente algo sobre ele”, explica Miguel Velez, CEO da Unlock Boutique Hostels, gestora do espaço. É por isso que o ‘Alentejo’ tem o teto de uma casa típica alentejana e ‘Garden Suite’ tem um terraço privado.

O espaço onde hoje se localiza o hotel foi comprado em novembro, em Dezembro foi feito o projeto e em Fevereiro deram-se início às obras que duraram até perto da inauguração, que aconteceu no dia 22 de junho. “Quisemos aproveitar ao máximo a história do hotel”, refere Miguel. O espaço de pequeno-almoço – que por sinal privilegia os produtos típicos da região – e que serve também de bar funciona no espaço de uma antiga cozinha do século XVII. E também na decoração se nota essa preocupação em manter a tradição. Nas paredes e a encher os espaços livres há chapéus, pratos mantas e cestos que nos remetem para o imaginário alentejano.

Consoante a época e a tipologia do quarto, os preços dos 24 quartos variam entre 110 e 295 euros.

Com pouco mais de um ano de atividade, a Unlock Boutique Hotels é responsável pela gestão de unidades de norte a sul do país (nomeadamente, a Casa Melo Alvim, em Viana do Castelo, o Hotel da Estrela, em Lisboa, e o Monverde Wine Experience Hotel, em Amarante), detendo também dois boutique hotels em regime de soft brand (o Design & Wine Hotel, em Caminha, e o Marina Club Lagos Resort).