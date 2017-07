A mulher que é suspeita de ter sequestrado o filho de três anos, levando-o para vários países, foi detida em Lisboa pela PJ de Braga.

Helena Cristina, de 37 anos, médica anestesista no Hospital de Braga, estava a chegar a Lisboa num avião que vinha do Catar, quando foi surpreendida por uma brigada da Polícia Judiciária de Braga, que a terá detido.

A avó da criança, também médica e suspeita de colaborar e de financiar a fuga da filha com o neto durante mais de um ano, foi detida na quinta-feira, no Aeroporto de Francisco Sá Carneiro. Neste momento encontra-se em liberdade provisória, com apresentações semanais na Judiciária e proibida de se ausentar de Portugal.