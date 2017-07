No Dia da Pizza existem alguns truques para que possa saborear este alimento sem estragar a sua dieta.

De acordo com o site Eat This, Not That! há certos truques que o podem ajudar a comer pizza sem engordar. Veja quais são.

- Encomendar pizza com massa fina: assim o pão é reduzido e as calorias extra que iriam ser ingeridas também desaparecem.

- Pedir para cortar a pizza duas vezes: fatias mais pequenas também são uma boa forma de enganar o cérebro pois vai parecer que comeu duas fatias quando na verdade está a comer uma do tamanho normal.

- Evitar pizzas individuais: têm muitas calorias concentradas.

- Evitar carnes salgadas e processadas (como bacon e pepperoni): deve sempre optar por proteínas saudáveis como a carne de frango, podendo ainda adicionar vegetais, de maneira a que a pizza tenha um toque mais saudável.

- Pizza com muita gordura: se notar que tem muita gordura no topo pode sempre pousar um pouco de papel de cozinha para absorver o excesso de gordura.

- Pizza caseira: é sem dúvida a melhor maneira de conseguir ter os ingredientes mais frescos e com menos gordura e calorias.