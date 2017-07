Desde os westerns, que vi compulsivamente até ao início da adolescência, até aos compêndios de estratégia e tática militar, o tiro de diversão tem direito a destaque merecido pela sua eficácia comprovada. Consiste num exercício de artilharia aparatoso que distrai o adversário enquanto se organiza uma manobra que se pretende ocultar, uma linha de frente tonitruante capaz de permitir a liberdade de movimentos na retaguarda.

Costa tem sido exímio na utilização política desta tática. Duvido que tenha algum tipo de motivação maior sobre a eutanásia, sobre as barrigas de aluguer, sobre a imbecilidade dos conteúdos de educação sexual para crianças ou, no momento atual, sobre as quotas de género nos conselhos de administração das empresas cotadas em bolsa. A arte de Costa tem sido saber aproveitar as diferentes tríades da grande transformação social, de jacobinos empedernidos a feministas de oportunidade, e dar-lhes gás para fazerem o mal e a caramunha, distraindo o povo do essencial da ação governativa e da impopularidade que uma observação menos distraída desta obrigatoriamente implica. O objetivo é mesmo este: distrair-nos das coisas gravíssimas em curso, criando na linha da frente uma nova “coisa”, tão estúpida quanto grave, com protagonistas alternativos. Lembra a expressão política anglo-saxónica roubada a Bergman: quando a situação política aperta, manda-se entrar os palhaços em cena – “send in the clowns”.

Não cumprindo o espalhafato que se pretendia por causa do estrondo brutal da tragédia de Pedrógão, foram aprovados no parlamento os extraordinários projetos do PS e do BE que visam a obrigatoriedade de todos os conselhos de administração de empresas cotadas em bolsa terem quotas mínimas de género, ou seja, um número imposto de mulheres e homens.

Independentemente de critérios básicos, como a necessidade funcional, a viabilidade financeira ou tão-só a liberdade de escolha, as empresas que tenham um conselho de administração maioritariamente feminino teriam de ir a correr contratar o número suficiente de homens para preencher a quota obrigatória, ou vice-versa. É irrelevante se estes novos elementos serão necessários, se a empresa lhes poderá pagar ou se são os mais competentes. É irrelevante que estejamos a falar de empresas privadas e de uma intromissão abjeta em matéria essencial da sua gestão. É irrelevante que esta imposição contranatura desvalorize dramaticamente o mérito de mulheres e homens que dão o seu melhor todos os dias no exercício das suas funções. É irrelevante que isto condicione o investimento e prejudique a economia e o emprego.

Costa não quer saber, vê apenas uma oportunidade de circo fraturante nestes fascistazinhos inúteis que inventam causas que sustentem, em primeiro lugar, o seu gabinete e garantam o seu salário. Credibiliza-os e sustenta-os para “produzirem ideias” como prova de vida, transpondo permanentemente a fronteira entre ideia e idiotice.

O problema, o nosso problema, é que esta gentinha, tal como o Costa que os acolhe e incentiva, nunca criou um posto de trabalho, exceto quando dispondo de lugares do Estado para os amigos ou amigas.

O problema é que estes parasitas sabem, bem lá no fundo, que só um sistema comunofascista de quotas obrigatórias lhes permite sonhar com um lugar num conselho de administração de uma empresa a sério; não porque mereçam, mas porque as leis que inventam assim obrigam.

Esperei com confiança uma barreira de bom senso no centro-direita parlamentar. Esperei a capacidade de desmontar a lógica deste permanente fogo de diversão, e do mal que irresponsavelmente inflige à sociedade, obrigando Costa a responder pelo que faz ao país e aos portugueses à sombra deste ruído. Infelizmente, esperei em vão. Nunca o triunfo da forma sobre o conteúdo foi tão nocivo a Portugal.

Consultor empresarial, conselheiro nacional do CDS, ex-deputado