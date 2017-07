A Comissão Europeia aprovou esta manhã a venda do Novo Banco à Lone Star.

Bruxelas considera que a operação de venda cumpre as normas comunitárias de concentrações, mas as regras de ajudas de Estado terão de ser avaliadas à parte.

"Relativamente à análise no quadro das ajudas de Estado, a Comissão continua as suas discussões com as autoridades portuguesas sobre o plano de reestruturação que assegure o regresso do Novo Banco à viabilidade a longo prazo", cita a agência Lusa.

O executivo comunitário considera assim que a venda do banco português ao fundo norte-americano cumpre as regras, pois as empresas não têm atividades que se sobreponham no setor bancário em Portugal.

Esta hipótese tinha sido a justificação para o caso ter sido analisado seguindo o procedimento simplificado.