Elefantes brancos da contratação

Até quando é que o Estado se vai permitir não criar um portal de contratação público que agregue toda a informação da encomenda pública?

O Código dos Contratos Públicos é uma legislação que dificulta a vida a quem quer cumprir, criando uma teia de procedimentos redundantes que a qualquer momento podem ser incumpridos, e que desenha autênticas vias rápidas para quem dele quer escapar – veja-se o que sucedeu com a Parque Escolar.

A 18 de maio foi aprovada em Conselho de Ministros mais uma nova alteração ao CCP que entrou em vigor este mês. De um ponto de vista genérico, tudo o que seja simplificação, diminuição de prazos e aumento de transparência é de saudar, mas estas alterações deixam, entre outros, dois elefantes brancos na sala.

A contratação de serviços entre 20 mil e 75 mil euros passa a ser objeto de consulta a três entidades. Podendo parecer uma medida séria, nas áreas da arquitetura e engenharia – que conheço melhor –, apenas contribuirá para aprofundar o atual desastre da situação laboral. Ainda que a lei não o estabeleça literalmente desta forma, a concorrência far-se-á pelo preço dos serviços, e não pela conceção. Ora, para projetos nesta ordem de valores, as diferenças não se farão pela diminuição das margens de lucro ou pela eficiência dos contratados, mas pela diminuição de despesas fixas, criando condições ainda mais vantajosas para as empresas que sobrevivem do trabalho precário e dos falsos recibos verdes. Depois de ter acabado o bom princípio de as empresas registarem no ato de concurso os quadros técnicos que colocariam ao serviço do contrato (2008) e de, posteriormente, ter acabado a obrigação de concurso público de conceção para prestações de serviços acima dos 25 mil euros (2012), chegamos à fase da ultraliberalização, em que o próprio Estado incentiva a precarização das instituições que lhe prestam serviços.

Por outro lado, mantém-se o elefante branco dos portais privados de contratação pública. Estabelecida a obrigatoriedade de o Estado contratar a partir de plataformas online (2008), criou-se um mercado de vendedores de banha da cobra de péssimos portais com elevados custos para o Estado e fornecedores – atente-se no exemplo da Gatewit, que tem vindo a ser apanhada a coagir empresas para que lhe paguem serviços que não presta. Até quando é que o Estado se vai permitir não criar um portal de contratação público que agregue toda a informação da encomenda pública?

Escreve à segunda-feira