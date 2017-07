Isto só lá vai ao Estado

O caso que Tancos destapou não é apenas uma questão de segurança, mas demonstra como cortar a eito na máquina do Estado e das Forças Armadas havia de trazer dissabores um dia

Tancos revela o estado a que isto chegou. Anos e anos de cortes orçamentais, sempre a pensar no cenário macroeconómico, nas ineficiências, nas gorduras do Estado, deixaram à mostra as costuras que toda a gente procurava não ver. O Estado está fraco, exangue – mais do que enxuto, ressequido. E quando assim é, o desastre está sempre mais perto de acontecer.

Se ao carro restar apenas volante, acelerador e um assento para o condutor, continua a ser um carro? Continua, desde que a nossa exigência seja só que ande para a frente e nunca tenha de parar a não ser pelo efeito da inércia. De outra forma, é apenas ambulante atração da desgraça por acontecer.

Nem tudo é uma questão de dinheiro, nem tudo se resume ao que se tem e não se tem para gastar, muito se deve a como e em quê gastar o pouco que se tem. Trata-se de opções políticas, ideológicas. Se queremos ou não queremos Estado. Se queremos ou não queremos Forças Armadas e de que tipo.

Só depois de definirmos que Estado queremos (ou, vá lá, que Estado podemos ter), que Forças Armadas queremos e para quê, poderemos ter o melhor Estado e as melhores Forças Armadas. Ou então brincamos aos filmes de série Z e arriscamos que o cenário de cartão pintado acabe por se ver.

Os sucessivos governos foram cortando e cortando nas Forças Armadas, por opção ideológica, por imposição da troika, por necessidades orçamentais, deixando a instituição militar vulnerável naquilo que são as suas responsabilidades e na mais elementar dignidade e respeito que se lhe deve, por aquilo que representa e pelo papel que teve no restabelecimento da democracia.

Torres de vigia transformadas em elefantes brancos a que ninguém no seu juízo acede, cercas que podem ser facilmente cortadas, rondas que se fazem espaçadamente e sem balas, a base militar de Tancos transformou-se em versão patética no retrato de uma instituição que não merecia ser deixada entregue à sua vulnerabilidade por falta de dinheiro. É o cenário pintado do filme de série Z de que as nossas Forças Armadas são figurantes involuntárias.

E não sabemos nós como estão os restantes paióis, se não sofrem eles da mesma falta de segurança de Tancos.

Se queremos Forças Armadas, temos de lhes dar meios para o serem com dignidade. De outra forma, transformamos a instituição militar em possíveis rábulas de Solnado, com balas amarradas em cordel (para reciclagem) e pausas para ronda e descanso por falta de homens e material.

A semana passada, na SIC Notícias, António Lima Coelho, da Associação Nacional de Sargentos, afirmava-o com todas as letras: “Os chefes militares não podem continuar a dizer que todas as missões se cumprem apesar dos cortes sucessivos que vão sofrendo nos seus orçamentos. E os políticos que decidem desta forma têm de perceber que um militar que lhes diz lealmente ‘basta’ está a ser sério, está a ser honesto, não está a ser um mero instrumento político. Infelizmente, os nossos políticos que têm tido responsabilidades governativas ao longo dos últimos anos entendem as Forças Armadas como um instrumento seu, para o seu brilho, externo sobretudo.”

Enquanto as missões internacionais no exterior vão lustrosas e esbeltas no seu desfraldar da bandeira portuguesa, servindo os propósitos da política externa portuguesa, cá dentro vão-se esfarrapando as mantas, já por si curtas, da cama militar.