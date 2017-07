O Parlamento de Londres foi evacuado devido a alarme de incêndio.

O alarme terá disparado por volta das 10h30 da manhã desta segunda-feira, e o Parlamento na capital do Reino Unido terá sido evacuado imediatamente.

As autoridades estão no local, mas tudo não terá passado de um falso alarme, tendo as pessoas voltado a entrar no edifício, segundo a Reuters.