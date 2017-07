Um ano como campeões europeus de futebol é um dos maiores destaques dos jornais de hoje, generalistas e desportivos. A saída de três membros do Governo faz manchete em quase todas as primeiras páginas.

Quase todas as publicações referem a hipótese de António Costa poder aproveitar essas ‘baixas’ repentinas para proceder a uma remodelação. No entanto, no geral fala-se de substituição de secretário de Estado, mantendo-se todos os ministros.

Correio da Manhã

Gang ataca depósito bancário. Assalto a contas feito através da internet

Mata mulher em discussão sobre dinheiro

Hospitais estão com a corda no pescoço

Três baixas no Governo de Costa

Veira: "Deixem falar os outros"

Jornal de Notícias

Enfermeiros continuam a emigrar após o Brexit

Costa aceita demissão de três secretários de Estado por viagens dadas pela Galp

Fernando Gomes renova confiança um ano após o Euro

Enchente de turistas trava metro. Composições impedidas de circular a mais de 25 km/h na Ponte Luís I

Técnico da PT sem salário há sete meses

Público

Costa sobre demissões: "Não podia negar-lhes esse direito"

Mossul. Vitória, dizem eles

Há famílias a perder a casa para pagar créditos ao consumo

Governo quer responsabilizar SIRESP por falhas em Pedrógão

Mecanismo novo de apoio às artes nasce hoje e já é criticado

Diário de Notícias

Há 5650 militares à espera de autorização das Finanças

Ministros de pedra e cal. Mas há mais secretários de Estado a sair do Governo

Vasco Lourenço: Quem está a fazer jogo político com Tancos são generais demissionários"

Sobredotados. Miúdos que veem a vida de forma diferente mas raramente sabem porquê

Um ano depois. Por onde andam os nossos 23 campeões europeus

Jornal de Negócios

Ana sobe taxas em Lisboa e Porto

Processo de remodelação em curso

PCP e Bloco recusam somar pensões para calcular aumentos

As apostas certeiras para o segundo semestre

A Bola

Orgulho de Portugal. Foi há um ano a maior conquista da história do futebol português

Luís Filipe Vieira: "Não temos vergonha de dizer: Queremos o penta"

William de Carvalho a caminho de Inglaterra

Swansea quer levar Aboubakar

Record

André Moreira aguarda por entendimento entre os clubes. Braço de ferro

Luís Filipe Viera: "Queremos o penta. Deixem os soutros falar"

Quatro jogos para Jesus tirar dúvidas"

Javi García: "Nunca jogaria no Sporting"

O Jogo

Primeira semana de Sérgio Conceição. Trancas à porta e caça ao golo

Aboubakar quer jogar no Swansea

Ingleses em Lisboa por Adrien