Os bebés, Eva e Mateo, nasceram há cerca de um mês nos EUA e, sabe-se agora, podem ser filhos da mãe do primeiro filho de Cristiano Ronaldo, de 7 anos.

Os três foram concebidos através de uma barriga de aluguer e segundo o Daily Mail podem partilhar o material genético da mesma mulher.

Uma advogada californiana, especialista em gravidezes com recurso a barrigas de aluguer, afirmou ao jornal inglês que "é frequente as clínicas fertilizarem vários óvulos ao mesmo tempo, congelando embriões, por vezes durante anos, no caso de o cliente querer ter mais filhos".

O rumor surge no auge da especulação sobre uma eventual gravidez da atual namorada de Ronaldo, Georgina, que pode estar a meio da gestação. O casal e a família Aveiro estão de férias em Ibiza, em Espanha.