Um dos feridos mais graves do incêndio de Pedrógão Grande, que deflagrou no dia 17 de junho, foi transferido para Espanha, avançou o presidente do município local, Valdemar Alves, citado pela agência Lusa.

De acordo com o autarca, o homem tem cerca de 40 anos, vive em Lisboa, e no dia do incêndio estaria de visita a alguns familiares, quando se voluntariou para combater as chamas e acabou por ficar ferido com gravidade.

Valdemar Alves avançou que a transferência para a unidade de Valência, em Espanha, se deve a uma recolha de pele para a realização de um transplante, uma vez que os espanhóis estão mais desenvolvidos nesta área.

Recorde-se que no incêndio houve mais de 200 feridos, quatros deles bombeiros feridos com gravidade, que na sexta-feira apresentavam avanços e recuos no estado de saúde, sendo o caso mais favorável o de uma operacional que está internada em Coimbra.