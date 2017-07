Depois do tempo instável que se tem feito sentir nos últimos dias, a temperatura vai voltar a aumentar “gradualmente”, segundo o IPMA.

De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, nos próximos dias as temperaturas vão melhorar gradualmente e a meio desta semana, em algumas regiões, podem mesmo chegar aos 40 graus.

O IPMA explica ainda que a estas mudanças de temperatura são “perfeitamente naturais nesta altura do ano”.