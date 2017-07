O Instituto Português do Mar e da Atmosfera informou que todas as regiões de Portugal Continental, incluindo as ilhas, estão hoje, segunda-feira, sob risco ‘muito elevado’ de exposição à radiação UV.

O IPMA recomenda o uso de óculos de sol, chapéu, t-shirt, guarda-sol e protetor solar, para além de aconselhar que as crianças não estejam expostas ao sol.