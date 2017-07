Três tristes demissões por borlas mixurucas

A demissão de três secretários de Estado - Assuntos Fiscais, Indústria e Internacionalização - é um pouco incompreensível, atendendo ao que o país tem vivido nos últimos tempos. Quando o ministro da Defesa está debaixo de fogo e a ministra da Administração Interna é questionada pelas gravíssimas falhas dos serviços que tutela nos incêndios de Pedrógão Grande e Góis, surgirem os pedidos de exoneração de Fernando Rocha Andrade, João Vasconcelos e Jorge Costa Oliveira parece um pouco esquizofrénico, ou alguma coisa não bate certo nesta história.

É certo que os três governantes pediram para serem constituídos arguidos no caso chamado Galpgate - em que os três agora ex-secretários de Estado e uma série de outras figuras da nossa praça viajaram a convite da Galp para assistir a um jogo de Portugal durante o Campeonato da Europa -, mas por que razão o fizeram agora? Acham que os caminhos da justiça os levariam a ser constituídos arguidos e, por isso, optaram por se antecipar? É que não me recordo de uma coisa mais absurda do que este caso.

É certo que Rocha Andrade andou meio embrulhado nos hipotéticos perdões fiscais à Galp - sendo, por isso, o mais fragilizado nesta história -, mas faz algum sentido três homens com um peso bastante significativo no governo, apesar de serem apenas secretários de Estado, demitirem-se por causa de um ridículo convite para irem à borla a Paris? Alguém se deixa comprar por causa disso?

Em comunicado tornado público, os três ex-governantes “reafirmam a sua firme convicção de que os seus comportamentos não configuram qualquer ilícito” e dizem querer prová-lo “no decorrer do referido inquérito”. “Todavia, nas atuais circunstâncias, entendem que não poderão continuar a dar o seu melhor contributo ao governo e pretendem que o executivo não seja prejudicado, na sua ação, por esta circunstância.” Mas só agora é que se lembraram disso? É tudo tão insólito que se torna incompreensível esta decisão. Esperemos pelos próximos episódios desta novela inesperada